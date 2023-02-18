العالم اليوم - ثري بريطاني يدخل السباق لشراء مانشستر يونايتد

انتم الان تتابعون خبر ثري بريطاني يدخل السباق لشراء مانشستر يونايتد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 فبراير 2023 09:22 صباحاً - ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، ليل الجمعة السبت، أن رجل الأعمال البريطاني الشهير، السير جيم راتكليف، دخل حلبة المنافسة لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل ساعات من انتهاء مهلة استقبال عروض الشراء.

وقالت إنها علمت بأن شركة "Ineos" التي يمتلكها السير جيم راتكليف قدمت عرضا لشراء مانشستر يونايتد.

ووصف مصدر عرض راتكليف بأنه "عرض بريطاني لجعل النادي منارة لنهج حديث وتقدمي يركز مِلكية متمحورة حول تشجيع النادي".

وراتكليف واحد من أثرى الأثرياء في بريطانيا، ولم يخف قط رغبته في شراء النادي، ويُعرف عنه دعمه للنادي عندما كان صبيا وظل مناصرا للفريق حتى الآن.

ويملك راتكليف عدة مؤسسات رياضية، مثل فريق ركوب الدراجات البريطاني إينيوس غريناديرس، ونادي لوزان المحترف بدوري السوبر السويسري لكرة القدم.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من تقديم رئيس مجلس مصرف قطر الإسلامي، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، عرضا لشراء النادي الإنجليزي.

وكانت عائلة غليزر، التي تمتلك النادي حاليا، وضعت مهلة "مرنة" تنتهي عند الساعة العاشرة من مساء الجمعة 17 فبراير، لتقديم عروض شراء النادي.

وتملك غليزر النادي منذ عام 2005، لكن علاقتها مع جماهير "الشياطين الحمر" غير جيدة، فعرضت النادي للبيع في نوفمبر الماضي.

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية كانت قد أشارت، في وقت سابق، إلى وجود 5 عروض لشراء النادي الإنجليزي، قبل أن يتصدر اسم الملياردير إيلون ماسك العناوين بدخوله ضمن قائمة الراغبين في شراء النادي.

أصحاب العروض هذه مستعدون لتلبية طلبات مالكي النادي بدفع 5 مليارات دولار مقابل الشراء، لكن تقديرات أخرى تفيد بأن العائلة في الآونة الأخيرة غيّرت رأيها وتريد 7 مليارات دولار.