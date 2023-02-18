العالم اليوم - باخموت.. أين وصلت القوات الروسية؟ وخسائر هائلة لقوات فاغنر

انتم الان تتابعون خبر باخموت.. أين وصلت القوات الروسية؟ وخسائر هائلة لقوات فاغنر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 فبراير 2023 08:18 صباحاً - مازالت المعركة مستمرة حول مدينة باخموت، شمالي مقاطعة دونيتسك، حيث شهدت المنطقة تقدما للقوات الروسية وقوات فاغنر، التي قال البيت الأبيض إنها تكبدت خسائر فادحة في الأرواح خلال هذه المعركة.

تفصيلا، أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية، يفغيني بريغوجين، سيطرة القوات الروسية بالكامل على قرية باراسكوفييفكا شمالي باخموت في دونيتسك، مقرا بوقوع خسائر فادحة في صفوف قواته.

وقال بريغوجين في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام" الجمعة: "قرية باراسكوفييفكا تحت السيطرة الكاملة لوحدات المجموعة العسكرية فاغنر.. على الرغم من الخسائر الفادحة والمعارك الدامية، سيطر الرجال على كامل المنطقة".

تقع باراسكوفييفكا بين سوليدار وباخموت، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

والجمعة أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن العمليات العسكرية أسفرت خلال يوم الخميس، عن مقتل أكثر من 300 جندي أوكراني، بالإضافة إلى تدمير عدد من مخازن الأسلحة والذخيرة.

وقالت الوزارة في الإفادة الصحفية اليومية، إن العمليات الهجومية التي تنفذها القوات الروسية، في محور دونيتسك أسفرت عن مقتل 200 عنصر من القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى 35 عنصرا في المعارك باتجاه خيرسون، إلى جانب 90 جنديا أوكرانيا آخرين في المعارك الدائرة على محور كراسني ليمان شمالي دونيتسك.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية تمكنت أيضا من تدمير منظومة صاروخية من نوع "هيمارس"، ومستودعا للذخيرة في منطقة أفدييفكا في دونيتسك، ومستودعين آخرين في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية مروحية تابعة للقوات الأوكرانية من نوع "مي-8".

فاغنر.. خسائر هائلة في الأرواح

في واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة تكبدت أكثر من 30 ألف قتيل منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، للصحفيين في إفادة دورية، إن الولايات المتحدة تقدر أن 90 في المئة من أفراد مجموعة فاغنر الذين لقوا حتفهم في أوكرانيا منذ ديسمبر "سجناء مدانون".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي نقلاً عن معلومات مخابرات إن نصف إجمالي عدد القتلى وقع منذ منتصف ديسمبر مع زيادة حدة القتال في مدينة باخموت، وفقا لوكالة رويترز.

وقال كيربي إن مجموعة فاغنر حققت مكاسب متزايدة داخل باخموت وحولها خلال الأيام القليلة الماضية ولكن تلك المكاسب استغرق تحقيقها عدة أشهر وجاءت "بتكلفة مدمرة لا يمكن تحملها".

وقال "من المحتمل أن ينتهي بهم الأمر بالنجاح في باخموت، لكن ذلك سيثبت أنه ليس له قيمة حقيقية لأنه ليس له قيمة استراتيجية حقيقية".

وأضاف أن القوات الأوكرانية ستحتفظ بخطوط دفاعية قوية عبر منطقة دونباس.

وقال كيربي للصحفيين إن فاغنر ما زالت تعتمد بشكل كبير على المدانين الذين أرسلوا إلى الحرب بدون تدريب أو معدات وذلك على الرغم مما أعلنه يفغيني بريغوجين في الآونة الأخيرة عن التوقف عن تجنيد السجناء للقتال في أوكرانيا.