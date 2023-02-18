3 اجتماعات لـ وزير الخارجية الجزائرى فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - بحث رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائرى، مع أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عدة قضايا تتعلق بالتعاون بين الجزائر والمنظمة الأممية، وخصوصا فى مجالات السلم والأمن وتفعيل الحلول السلمية للأزمات.





وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن هذا، جاء فى ختام مشاركتهما فى أعمال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى، أمس الجمعة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، فى بيان لها، أن لعمامرة أجرى أيضا محادثات ثنائية مع نظيره الموريتانى، محمد سالم ولد مرزوك، حول أهم القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذى وقمة الاتحاد الإفريقى. وأجرى الوزير الجزائرى، محادثات ثنائية مع نظيره البرتغالى جواو كرافينيو؛ تركزت حول علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها فى سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة التى من شأنها تعميق روابط الصداقة والتعاون بين الجزائر والبرتغال وفقا لأحكام معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التى تربط البلدين منذ عام 2005.

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