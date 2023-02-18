نائبة بايدن تتفق مع ماكرون على تعميق التعاون من أجل هذه القارة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال لقائها مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى ميونخ الألمانية، أمس الجمعة.
وذكر البيت الأبيض، فى بيان له، أن كامالا هاريس شددت مجددًا على أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب ذلك، مؤكدة على متانة العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وبحثا الطرفان التحديات التى تطرحها جمهورية الصين الشعبية بما فى ذلك أهمية التمسك بالنظام القائم على القواعد واتفقا على الحفاظ على التوافق الوثيق.
واتفقت نائبة بايدن مع ماكرون على تعميق التعاون من أجل النمو الاقتصادى فى قارة إفريقيا، كما ناقشا التعاون عبر الأطلسى فى معالجة أزمة المناخ وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وعلى صعيد متصل، التقى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أمس الجمعة فى ميونيخ بنظيرته الألمانية أنالينا بربوك.
وأعرب بلينكن عن شكره لـ ألمانيا على تعاونها الوثيق ودعمها القوى لأوكرانيا بما فى ذلك المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية.
وشدد بلينكين على التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه حلف شمال الأطلسى "الناتو" والترحيب بالسويد وفنلندا فى الحلف بأسرع ما يمكن.
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