البيت الأبيض: لم نطلب من دول أخرى اتخاذ إجراءات ضد مناطيد الصين

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض أنه تم قتل 90% من مقاتلى فاجنر فى أوكرانيا منذ ديسمبر، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".



جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض أنه تم قتل 90% من مقاتلى فاجنر فى أوكرانيا منذ ديسمبر، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية". وأكد البيت الأبيض، أن أمريكا لم تطلب من دول أخرى اتخاذ إجراءات ضد مناطيد الصين، وأوضح أن 90% من مقاتلى فاجنر قتلوا فى أوكرانيا منذ ديسمبر.

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