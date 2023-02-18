العالم اليوم - مقتل قيادي بداعش وإصابة 4 جنود أميركيين في غارة بسوريا

انتم الان تتابعون خبر مقتل قيادي بداعش وإصابة 4 جنود أميركيين في غارة بسوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 فبراير 2023 12:22 صباحاً - أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قياديا في تنظيم داعش قُتل وأُصيب أربعة جنود أميركيين في غارة أميركية بطائرة هليكوبتر على شمال شرق سوريا.

وقالت إن غارة نُفذت الخميس استهدفت وقتلت "قياديا بارزا" يدعى حمزة الحمصي المشرف على شبكة التنظيم في شرق سوريا.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الكولونيل جو بوتشينو إن أربعة جنود أميركيين وأحد الكلاب البوليسية المرافقة أصيبوا لكن جميعهم في حالة مستقرة.

وأضاف أن الغارة تمت بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف يقوده مقاتلون أكراد يخوض حملة منذ سنوات ضد تنظيم داعش في الشمال.

وقال المتحدث إن أيا من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية أو المدنيين لم يصب بأذى أثناء الغارة. وتابع بقوله إن غارة أخرى قتلت قائد خلية الاغتيالات في التنظيم لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

عين تنظيم داعش زعيما جديدا في ديسمبر بعد أن فجر زعيمه السابق نفسه خلال غارة في جنوب سوريا.