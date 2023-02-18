العالم اليوم - بـ 6 مليارات دولار.. عرض قطري للاستحواذ على "الشياطين الحمر"

انتم الان تتابعون خبر بـ 6 مليارات دولار.. عرض قطري للاستحواذ على "الشياطين الحمر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 فبراير 2023 12:22 صباحاً - أعلن كونسورتيوم بقيادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، أنه قدم عرضًا للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وأوضح بيان أن "الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني يؤكد أنه قدم عرضًا للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم بنسبة 100%"، دون تقديم أي تفاصيل عن المبلغ المقترح على الشياطين الحمر.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن النادي المطروح للبيع منذ نهاية نوفمبر الماضي من قبل ملاكه الأميركيين، عائلة غلايزرز، يمكن أن يصبح أكبر صفقة بيع لناد رياضي في العالم مقابل نحو 6 مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

وأضاف البيان "العرض يهدف إلى إعادة النادي إلى مجده السابق داخل وخارج الملعب - وقبل كل شيء - يهدف إلى إعادة الجماهير إلى قلب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم".

وأوضح أنه في حال الموافقة على العرض، سيتم تحرير النادي من ديونه التي تبلغ حاليًا 580 مليون يورو، ويتعهد مروجوه "بالاستثمار في فرق كرة القدم ومركز التدريب والملعب والبنية التحتية بالمعنى الواسع".

ويعتبر مصرف قطر الإسلامي من أكبر البنوك في قطر. المساهم الأكبر فيه هو صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، صاحب شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي تستحوذ على نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

ومع ذلك، من المتوقع أن تكون هناك عروض أخرى لشراء النادي، حيث كان ورثة غلايزرز يأملون في الحصول على عروض مؤكدة اليوم الجمعة ويرغبون في إكمال البيع بحلول نهاية أبريل المقبل.

وكان الملياردير البريطاني جيم راتكليف ومجموعته البتروكيماوية "إينيوس" التي تمتلك بالفعل ناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري، أبديا اهتمامهما علنًا بشراء النادي الإنجليزي.

لكن الصحافة الإنجليزية اعتبرت أنه سيتم أيضًا تقديم عروض أخرى.