مقتل 6 أشخاص بولاية مسيسيبى الأمريكية إثر سلسلة من عمليات إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة عن رئيس شرطة المقاطعة الأمريكية، براد لانس، قوله: "إن إطلاق النار وقع داخل مجمع اركابوتلا على الطريق الذى يحمل الاسم نفسه".
وأضافت القناة الأمريكية، أن من بين القتلى امرأة قتلت داخل منزل على طريق أركابوتلا بينما أصيب زوجها خلال الحادث، لكن من غير الواضح ما إذا كان قد أصيب بالرصاص.
ورصد مسؤولون بمقاطعة تيت بولاية مسيسيبى المشتبه به داخل سيارة على طريق اركابوتلا، وتم احتجازه فى الحال، إلا أنه لم يتم الكشف عن هويته.
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