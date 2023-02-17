مكارى لـ «القاهرة الإخبارية»: معظم المشاكل ستحل بانتخاب رئيس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - علق زياد مكارى، وزير الإعلام اللبنانى فى حكومة تصريف الأعمال، على مطالب البعض برحيل الطبقة السياسية، إذ ذكر أن الجزء الأكبر من المشاكل التى يعانى منها الشعب اللبنانى تحل بانتخاب رئيس جمهورية، لأن لبنان الآن يمشى كجسد بلا رأس، وبانتخاب الرئيس تنتظم الإدارة فى البلد ويجتمع مجلس الوزراء دون مشاكل، كذلك مجلس النواب يجتمع ويصدر التشريعات والقوانين.





وأضاف "مكارى" خلال حواره فى برنامج "وماذا بعد"، الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت، الذى يُعرض على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن كل شيء متوقف الآن، ولن يجتمع مجلس الوزراء إلا بوجود رئيس للجمهورية، موضحًا أن مجلس الوزراء اجتمع عندما حدث إضراب المعلمين، وذلك من أجل إنقاذ الدراسة، لأنه لو لم ينعقد مجلس الوزراء ما كان تلميذًا واحدًا بلبنان تعلم، كما أن المجلس انعقد أيضًا لأمور تتعلق بالطاقة من أجل تسيير أمور المواطنين. وأوضح وزير الإعلام اللبنانى "هناك مشكلة كبرى بتفسير الدستور وهناك حالة من التعايش مع هذا الوضع ولكن لا أحد سعيد أو مرتاح بهذا الوضع لأن المسؤول بهذا البلد يحس بالعجز سواء مع إدارته أو مع أحلامه وطموحاته يريد تحقيقها لصالح اللبنانيين".

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