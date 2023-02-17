العالم اليوم - رقم قياسي في الحضور الجماهيري لمباراة برشلونة أمام يونايتد

انتم الان تتابعون خبر رقم قياسي في الحضور الجماهيري لمباراة برشلونة أمام يونايتد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 11:20 مساءً - اجتذبت مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بملحق دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم أكبر حضور جماهيري في تاريخ البطولة حيث شاهد 90255 شخصا المباراة في كامب نو.

وكافح برشلونة لتحقيق التعادل 2-2 مع يونايتد في مباراة الذهاب المفعمة بالإثارة الخميس، والتي شهدت تحطيم الرقم القياسي السابق للحضور الجماهيري البالغ 80465 مشجعا والذين تابعوا لقاء توتنهام هوتسبير عندما استضاف جنت على استاد ويمبلي في فبراير 2017.

وبرشلونة هو أيضا صاحب الرقم القياسي الحالي في الحضور الجماهيري بدوري أبطال أوروبا، منذ أن حضر 115500 شخص لمباراة الذهاب بدور الثمانية أمام باريس سان جيرمان في موسم 1994-1995.

في موسم 2021-2022، حضر عدد قياسي من المشجعين بلغ 91648 مشجعا مباراة لكرة القدم النسائية عندما فاز برشلونة على فولفسبورج 5-1 في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي لا يزال صامدا حتى الآن لأي مباراة في كرة القدم النسائية، على مستوى الأندية أو المنتخبات.