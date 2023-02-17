العالم اليوم - النجمة ورد الخال تكشف حقيقة دخولها مجال الغناء

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 10:20 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية، ورد الخال، حقيقة دخولها مجال الغناء، بعد مشاركتها، مؤخراً، في أغنية بعنوان نجمة الميلاد مع يوسف الخال ونيكول سابا وباسم رزق.

وقالت الخال في حوارها مع موقع "دوت الخليج": "ليس لي علاقة بالغناء أنا فقط أوظف الغناء في مجال التمثيل".

وتبرر ذلك بالقول "دور الممثل هو الإلمام بكل شيء، واستغلال الهوايات التي تتوافر لديه، فالتمثيل عالم واسع، ويجب أن يكون لدى الممثل مهارات لكي يوظفها حسب الدور الذي يلعبه".

وحول سبب مشاركتها في أغنية "نجمة الميلاد" والهدف منها، أضافت قائلة: "الأغنية كانت خاصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وكانت فكرة حلقة لبرنامج "نجوم الميلاد"، والهدف منها "أن نكون عائلة"، واصفة إياها بـ"العمل اللطيف؛ إذ كتبها شقيقي يوسف الخال".

دور جريء

وتطرقت الفنانة اللبنانية إلى نشاطها الدرامي، حيث تشارك في الجزء الثالث من مسلسل "للموت 3"، والمنتظر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، من إخراج اللبناني فيليب أسمر.

وتحدّثت ورد في حوارها لـ "دوت الخليج" عن كواليس دورها في المسلسل، مشيرة إلى أنّ "الدور الذي تلعبه جريء، وهو العامل الأساسي لموافقتها على المشاركة بالعمل، ثم يأتي بعد الدور النجاح الذي حققه العمل في الموسمين الماضيين، معتبرة أنّ السبب الرئيسي لمشاركتها في العمل هو الدور ومساحته.

وتابعت: "قطع المسلسل شوطاً كبيراً من المغامرة في الجزئين الماضيين؛ لكن الجزء الثالث أيضاً يُعتبر مغامرة".

واسترسلت: "لو لم تتوفر فكرة جديدة للعمل، لما فكّر القائمون عليه في جزء ثالث، لأنّ ذلك سيكون مستوى عاليا من المخاطرة"، وفق تعبيرها، متمنيّة أن يكون الجزء الثالث "أفضل في المستوى؛ خاصّة أنّ فريق العمل بأكمله بذل قصارى جهده".

وعن كواليس التصوير كشفت الفنانة اللبنانية أنّ "هناك تناغماً بينها وبين النجمتين ماغي بوغصن، ودانيلا رحمة".

واستطردت: "ماغي تجمعني بها صداقة، ودانيلا التقيت بها أول مرة خلال العمل، لكن نشأت بيننا صداقة وكيمياء بشكل سريع".

وتؤكّد أن "النجمتين اللبنانيتين متحمستان للشخصية التي أقدمها؛ لأن دوري هو المحرك الأساسي للعمل في الجزء الثالث وهو ما سيراه الجمهور على الشاشة".

الدراما المصرية

أمّا عن الدراما المصرية، وسبب غيابها عنها بعد مشاركتها في مسلسلين هما: أسمهان، الذي كان إنتاجا مصريا سوريا، ومسلسل "نكدب لو قولنا مبنحبش" مع الفنانة المصرية المعروفة يسرا، قالت "أتمنى المشاركة في أي عمل مصري؛ فرغم أنَّ مسلسل أسمهان كان إنتاجل سوريل مصريل إلا أنني لمست مستوى احترافيل عاليل؛ لأن مصر هوليود الشرق ومتقدمة في صناعة السينما والدراما وستضيف لي كممثلة".

حياتي الشخصية خط أحمر

وحول موقفها من المنافسة، ترى الفنانة اللبنانية أنّ المنافسة تجعل الشخص يظهر أفضل ما لديه دائماً، وتضيف: "المنافسة شيء أساسي في مجالنا، وليس هناك أجمل من المنافسة عندما تكون على مستوى احترافي؛ فليس من الضروري أن تكون كل منافسة ذات فائدة".

وتلفت إلى عَرْض الفنان حياته الشخصية كاملة على منصات التواصل الاجتماعي يعطي الحقّ للأشخاص العاديين للتدخل في حياته؛ لذلك يجب على الفنان ألا يشارك كواليس حياته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".

في السياق، تشير الخال إلى ضرورة معرفة الفنان بـ "متى يتحدث ومتى يصمت، وما يمكن إظهاره، وما يمكن إخفاؤه"، مؤكّدة أنّ "هذه الأمور تعود لطبيعة شخصية الفنان ذاته".

تابعت: "أحب أشارك الجمهور أشياء خارج التمثيل تجعلهم يروني بإحترام وأظل مثال جميل لهم وليس العكس.

أمنيتي لضحايا الزلازل

وعن هوايتها في أيام الفراغ والأماكن التي تفضلها بالسفر قالت ورد الخال: "هواياتي: القراءة، والرياضة، والرسم، والسفر ورؤية الطبيعة والمناطق والمدن الدافئة والسفر لأوروبا؛ فأنا أعشق شوارعها ومتاجرها".

وتمنّت الفنانة اللبنانية في ختام حوارها مع موقع "دوت الخليج": "دوام الصحّة لها ولعائلتها، وعمل أعمال فنيّة مفيدة لها كممثلة".

أمّا على الصعيد العام، فتمنّت الخال أنْ "يعمّ السلام على الأرض بعد كارثة الزلازل التي هزت تركيا وسوريا ولبنان، وأن يتفهم بعض القادة الذين يتحكمون في زمام أمور الكرة الأرضية أنه لا شيء سيفيد وسط كل هذه المصائب التي تحدث في العالم".