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العالم اليوم - حسين: نأمل من مؤتمر ميونيخ وقف الحرب الدائرة في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 10:20 مساءً - في لقاء خاص مع دوت الخليج قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن مؤتمر ميونيخ للأمن يعتبر محطة مهمة جدا، للمفاوضات العربية-الغربية، وليس لمحادثات الحرب الأوكرانية فقط.

في لقاء خاص مع دوت الخليج قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين:

  • نأمل من مؤتمر ميونيخ وقف الحرب الدائرة في أوكرانيا.
  • طرحنا مسألة مكافحة الإرهاب خلال اللقاءات في مؤتمر ميونيخ.
  • المحادثات الرئيسية في المؤتمر تدور حول حرب أوكرانيا، لكنها تشمل كذلك لقاءات بين قادة الغرب وقادة العرب، بشأن قضايا المنطقة.
  • بالنسبة للوفد العراقي، طرحنا قضية محاربة الإرهاب والدعم الدولي لتحقيق ذلك.
  • نحتاج لدعم عالمي لمحاربة الإرهاب، والتجربة العراقية فذة في هذا المجال، نحاول الاستفادة وكذلك نقل تجربتنا للجميع.
  • يجب العمل بشكل مشترك على ضرب الإرهاب قبل أن يتحرك.
  • نحتاج إلى دعم وتعاون دولي في مكافحة الإرهاب.
  • قلقنا في العراق هو من الوضع الأمني في سوريا، فهناك المئات من الإرهابيين في السجون السورية، وهناك عوائل للإرهابيين في المخيمات.
  • يجب العمل بشكل مشترك على ضرب الإرهاب قبل أن يتحرك.
  • تجربة العراق في مكافحة الإرهاب يمكن أن تنقل إلى دول أخرى.
  • الوضع الأمني في سوريا مع وجود خلايا إرهابية فيها يشكل مصدر قلق لنا.
  • الحرب الأوكرانية تؤثر على منطقتنا ولها أبعاد مختلفة أبرزها الأمنية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر حسين: نأمل من مؤتمر ميونيخ وقف الحرب الدائرة في أوكرانيا .. في رعاية الله وحفظة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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