العالم اليوم - حسين: نأمل من مؤتمر ميونيخ وقف الحرب الدائرة في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 10:20 مساءً - في لقاء خاص مع دوت الخليج قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن مؤتمر ميونيخ للأمن يعتبر محطة مهمة جدا، للمفاوضات العربية-الغربية، وليس لمحادثات الحرب الأوكرانية فقط.

في لقاء خاص مع دوت الخليج قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: نأمل من مؤتمر ميونيخ وقف الحرب الدائرة في أوكرانيا .

. طرحنا مسألة مكافحة الإرهاب خلال اللقاءات في مؤتمر ميونيخ.

المحادثات الرئيسية في المؤتمر تدور حول حرب أوكرانيا، لكنها تشمل كذلك لقاءات بين قادة الغرب وقادة العرب، بشأن قضايا المنطقة.

بالنسبة للوفد العراقي، طرحنا قضية محاربة الإرهاب والدعم الدولي لتحقيق ذلك.

نحتاج لدعم عالمي لمحاربة الإرهاب، والتجربة العراقية فذة في هذا المجال، نحاول الاستفادة وكذلك نقل تجربتنا للجميع.

يجب العمل بشكل مشترك على ضرب الإرهاب قبل أن يتحرك.

نحتاج إلى دعم وتعاون دولي في مكافحة الإرهاب.

قلقنا في العراق هو من الوضع الأمني في سوريا، فهناك المئات من الإرهابيين في السجون السورية، وهناك عوائل للإرهابيين في المخيمات.

يجب العمل بشكل مشترك على ضرب الإرهاب قبل أن يتحرك.

تجربة العراق في مكافحة الإرهاب يمكن أن تنقل إلى دول أخرى.

الوضع الأمني في سوريا مع وجود خلايا إرهابية فيها يشكل مصدر قلق لنا.

الحرب الأوكرانية تؤثر على منطقتنا ولها أبعاد مختلفة أبرزها الأمنية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر حسين: نأمل من مؤتمر ميونيخ وقف الحرب الدائرة في أوكرانيا .. في رعاية الله وحفظة