وزير الإعلام اللبنانى: السوشيال ميديا أحد الأسباب الرئيسية فى إثارة الجدل

جدة - نرمين السيد - قال زياد مكارى، وزير الإعلام اللبنانى، إن الإعلام اللبنانى يُشبه لبنان، والجميع يعلم أن وسائل الإعلام اللبنانية تتبع لأحزاب فى وسائل ومؤسسات لديها جانب طائفى، موضحًا أن هذا يعكس الواقع اللبنانى ولكن الجانب الإيجابى أن هذا الموضوع حيوى وإذا حدث شطط نتدخل "إذا تم الحديث فى أشياء طائفية أو شخصية أو إهانات لقادة نتدخل فى الحال".





وأضاف "مكارى"، خلال حواره فى برنامج "وماذا بعد"، الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت، الذى يُعرض على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت من ضمن الأسباب الرئيسية فى إثارة الجدل، إذ أصبحت الأمور مخلوطة، والبعض يُسلط الضوء على ما يحدث فى السوشيال ميديا، إذ أصبح الإنسان هو من يبث الأخبار عن طريق السوشيال ميديا ولا أحد يستطيع إيقاف هذا الأمر حتى من اخترع تلك الوسائل. وأوضح وزير الإعلام اللبنانى، أن هناك مؤسسات صحفية وإعلامية مرخصة تسير وفق قوانين، ولكن بالتوازى هناك وسائل إعلام على مواقع التواصل الاجتماعى، "هناك جيش إلكترونى ومنصات وبالإضافة أيضا إلى مشاهير وسائل التواصل تجد منهم من يصل متابعيه إلى أكثر من مليون شخص ولا بد الاهتمام بهذا ومواكبته".

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