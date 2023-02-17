وزير الإعلام اللبنانى لـ «القاهرة الإخبارية»: الحكومة الحالية تواجه مشاكل

جدة - نرمين السيد - قال زياد مكارى، وزير الإعلام اللبنانى فى حكومة تصريف الأعمال: "إنه للأسف الشديد عندما يكون هناك كوارث سواء طبيعية أو من صنع البشرية نجد أحيانا أحزابا ترفض اجتماع تصريف الأعمال، بحجة أنه لا يمكن عقد اجتماع مجلس وزراء طالما لا يوجد رئيس جمهورية، وأنا أرى أن الموضوع ليس له علاقة بالطائفية ولا المسحيين ولا المسلمين فهذه مسائل حياتية تخص حتى ادرتنا ووزارتنا".





وأضاف "مكارى" خلال حواره فى برنامج "وماذا بعد"، الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت، الذى يعرض على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة تصريف الأعمال بها مشاكل سياسية كثيرة واعتراضات سياسية عديدة، موضحا أن الجو السياسى لا يتناسب مع أهداف أى حكومة إلى حد بعيد، ويجب على الجميع أن يعلم بأنه لا يوجد وزير قام بالإيقاف عن العمل، بالعكس كل وزير يعمل يوميا كأن الحكومة مجتمعة وكأن هناك رئيس جمهورية. وتابع وزير الإعلام اللبنانى فى حكومة تصريف الأعمال: "لا أحد يعلم أن عملنا مرتبط باجتماع مجلس الوزراء حتى أصغر وزارة، وأعمالنا أحيانا تتعطل بسبب عدم اجتماع مجلس الوزراء، فإذا أردنا عمل برتوكول مع جمعيات أو مؤسسات وله علاقة بالمال أو تدريب موظفين وأمور أخرى كل هذه الأشياء ممكن أن تتعطل بسبب عدم وجود اجتماع مجلس الوزراء".

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