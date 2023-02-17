القاهرة الإخبارية- وزير الإعلام اللبنانى: نعانى من فراغ بعد انتهاء مدة عون

جدة - نرمين السيد - قال زياد مكارى، وزير الإعلام اللبنانى فى حكومة تصريف الأعمال، إنه لا يوجد صحفى لبنانى موقوف عن العمل، لكن بالفعل يحدث بعض الاغتيالات لصحفيين وهذا عملًا مُدان ولا يوجد شىء فى الدنيا يُبرر الاغتيال، لكن هذا الشىء يحدث فى كل الدنيا، مطمئنًا الجميع: " لا شىء فى لبنان يهدد الحرية العامة»، موضحًا أنه لا يمكن تجاوز موضوع الانتخابات فى وسائل الإعلام".





وأضاف "مكارى"، خلال حواره فى برنامج "وماذا بعد"، الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت، الذى يُعرض على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه يرى من قناعته الشخصية أنه من وقت انتهاء عهد الرئيس اللبنانى السابق ميشال عون وهناك فراغ كبير، "كانوا دائما يقولون أنه عندما يحدث فراغ ، فإن مجلس الوزراء يجب أن يجتمع لتيسير أمور الناس، فكيف سنعيش إن لم يتم انتخاب رئيس لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، فلا يوجد مجلس وزراء ولا نواب وكل شيء معطل". وأوضح وزير الإعلام اللبنانى فى حكومة تصريف الأعمال، "حياة المواطن اللبنانى اليومية وتفاصيل يومهم تحتاج مجلس وزراء ورأينا أول مجلس وزراء انعقد بعد انتهاء عهد الرئيس عون كان هناك اعتراضات كبيرة عليها وسيحدث هذا وتعودنا على هذا فى الحياة السياسية، وسبق أن ناشدت باجتماع مجلس الوزراء فى فاجعة الزلزال بسبب الهلع الذى حدث فى لبنان وخوف المواطنين على حياتهم وحياة ذويهم وممتلكاتهم".

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