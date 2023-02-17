القاهرة الإخبارية.. مندوب روسيا بالأمم المتحدة: لا نثق فى أوروبا

وأضاف أن بعثة الرصد الأوروبية للعملية العسكرية أصبحت أداة غير محايدة وتعمل على حماية نظام كييف وتقوض جهود منظمة الأمن فى أوروبا؛ من أجل تسوية النزاع فى أوكرانيا بشكل سلمى.
وأوضح أن تضليل المجتمع الدولى ينال من الحقيقة ويقوض الوضع فى أوكرانيا، متهمًا الدول الأوروبية بإخفاء نواياها الحقيقية من دعم كييف.
وتابع بأنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية عام 2014 اختارت أمانة الأمم المتحدة أن تدفن رأسها فى الرمال كالنعامة، إذ إنها لم توجه أى نقد إلى كييف حتى حين كان الجيش الأوكرانى يشن حربًا حقيقية ضد العُزل فى المناطق الشرقية.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة لم تطلق أى دعوات لإقامة حوار مباشر مع منطقة الدونباس، بحسب قرار مجلس الأمن رقم 2202 بحجة عدم امتلاكها السلطة لذلك، فى ذات الوقت الذى أطلقت فيه الأمانة العامة للأمم المتحدة الجمل النمطية المعادية للروس، والتى تلقى بالادعاءات جزافًا ضد روسيا، ما يدل على تبعيتها للدول الأوروبية صاحبة المصالح فى تلك العملية، ما يشير إلى افتقاد الأمم المتحدة لتوافق الآراء ومناهضة أبسط القواعد الأخلاقية.
واختتم أن روسيا لا تثق فى وساطة الأمم المتحدة بين روسيا وأكرانيا، ولا تثق فى الوعود الغربية حول التوسع فى الشرق الأوروبى، مُشيرًا إلى أن أوكرانيا تنتهج سياسة إجرامية بحماية أوروبية وأن الشعب الأوكرانى لم يدل برأيه فى هذه الجريمة التى يرتكبها نظام كييف.
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