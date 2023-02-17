القاهرة الإخبارية.. مندوب روسيا بالأمم المتحدة: الناتو يعد للحرب منذ 2014

جدة - نرمين السيد - قال فاسيلى نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم فى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى حول أوكرانيا، إن مجلس الأمن فشل فى الاضطلاع بمهامه المباشرة، وهما حفظ السلم والأمن الدوليين.





وأضاف أن روسيا تقترح على المجلس اليوم النقاش بجدية حول الشعارات الغربية التى تحاول إبراز أخطاء روسيا واتهامها، مُشيرًا إلى أن ما يحدث من الغرب ما هو إلا ستار لإعادة تسليح نظام كييف، فيما يصب فى مصالح دول أوروبا الجيوسياسية.

وأوضح أن التحالف كان يعد منذ 2014 لحرب ضد روسيا، وبالتالى ما يحدث يبرهن على محاولة تنفيذ تلك الخطة، لافتًا إلى أن أحاديث قادة الغرب لا تترك مجالًا للشك أن أوروبا تعمل ضد بلادنا، مُوضحًا أن بيان الأمين العام لحلف الناتو أكد على هذا.

وتابع بأن هناك خطة إجرامية ضد روسيا والدافع واضح، مُؤكدًا أن الغرب يعمل على تضليل المجتمع الدولى بترديد الادعاءات السخيفة والعبثية حول أن روسيا لا تلتزم بما نصت عليه اتفاقية مينسك.