العالم اليوم - فاغنر تعلن السيطرة على بلدة شمال باخموت

انتم الان تتابعون خبر فاغنر تعلن السيطرة على بلدة شمال باخموت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 08:18 مساءً - أكّد قائد مجموعة "فاغنر" الروسية، الجمعة، أن قواته سيطرت على بلدة باراسكوفييفكا الأوكرانية الواقعة شمال باخموت، التي تشهد أطول معركة في منطقة دونباس منذ عام.

وقال يفغيني بريغوجين وفق ما نقل مكتبه الإعلامي: "رغم عدم وصول الذخيرة، ورغم الخسائر الفادحة والمعارك الدامية، سيطر رجالنا على بلدة باراسكوفييفكا بشكل كامل".

وتوقع قائد مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية السيطرة على باخموت، مركز المعارك الجارية في شرق أوكرانيا، في مارس أو أبريل، ناسبا البطء في تقدم القوات الروسية إلى "البيروقراطية العسكرية الرهيبة".

وقال بريغوجين، في مقاطع فيديو نشرت ليل الأربعاء على تلغرام أنه "من أجل السيطرة على باخموت، يجب قطع كل طرق الإمدادات"، منددا بـ"البيروقراطية العسكرية الرهيبة" الروسية لفشلها في السيطرة على المدينة الواقعة في منطقة دونيتسك قبل نهاية العام 2022.

ودمّرت مدينة باخموت التي كان عدد سكانها 70 ألف نسمة قبل الحرب، إلى حد كبير خلال القتال المتواصل منذ أكثر من ستة أشهر مخلفا خسائر بشرية فادحة لدى الجانبين.

وأشاد بريغوجين، يناير الفائت بفاعلية قواته في أوكرانيا، مشددا على "استقلالها" وخضوعها لـ"انضباط شرس".

وأكد بريغوجين إن عناصره متمرسون في القتال و"يحققون كل أهدافهم بصورة مستقلة" لأنّهم يملكون طائراتهم ومدفعيتهم ومدرعاتهم.