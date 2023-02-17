العالم اليوم - أسعار الواردات بأميركا تتراجع لسابع شهر على التوالي في يناير

انتم الان تتابعون خبر أسعار الواردات بأميركا تتراجع لسابع شهر على التوالي في يناير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 08:18 مساءً - انخفضت أسعار الواردات الأميركية للشهر السابع على التوالي في شهر يناير، وذلك مع تراجع تكلفة منتجات الطاقة، مما أدى إلى أقل زيادة سنوية في تضخم أسعار الواردات في عامين.

وتراجعت أسعار الواردات بأكبر اقتصاد في العالم خلال يناير بنسبة 0.2 بالمئة، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 بالمئة في ديسمبر.

ويتماشى انخفاض أسعار الواردات في أميركا مع استبعاد الرسوم الجمركية، مع توقعات الاقتصاديين.

وفي اثني عشر شهرا حتى يناير، ارتفعت أسعار الواردات الأميركية بنسبة 0.8 بالمئة، وكان هذا أقل ارتفاع على أساس سنوي منذ ديسمبر عام 2020، وجاء بعد ارتفاع نسبته ثلاثة بالمئة في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وباستثناء الوقود والغذاء، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.2 بالمئة في أميركا، كما زادت الأسعار الأساسية للواردات بنسبة 0.4 بالمئة في ديسمبر.

وارتفعت الأسعار الأساسية للواردات على مدى شهرين متتاليين، مما يعكس على الأرجح ضعف الدولار الأميركي في الآونة الأخيرة مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي في أقل زيادة منذ ديسمبر 2020، بعد زيادة نسبتها 4.3 بالمئة في شهر ديسمبر.