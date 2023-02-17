العالم اليوم - تحديات تواجه محركات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

انتم الان تتابعون خبر تحديات تواجه محركات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 08:18 مساءً - تقول شركتا غوغل ومايكروسوفت إن عصرا جديداً في عالم البحث قد بدأ مع دمج محركاتِ البحث بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لكنْ مع كل تقنيةٍ جديدة، تَظهر مشكلاتٌ أو تحديات قد تعترض طريقها.

وفي حديث مع "دوت الخليج"، قال الخبير في الذكاء الاصطناعي فيصل الجندي:

ستؤدي الطريقة الجيدة لغوغل ومايكروسوفت لأخذ الكثير من المعلومات عبر المواقع، والطريقة القديمة لعرض المعلومات حتما ستتغير.

واحد من أهم التغيرات التي ستحصل، هو الذكاء الاصطناعي للغة، الذي أصبح يفهم تفاصيل ومعاني الحديث.

الهدف من هذه التحديثات تسهيل حياة المستخدم، ولكن بنفس الوقت يجب التركيز على أخلاق الذكاء الاصطناعي، من حيث دقة المعلومات التي يعطينا إياها.

يجب عدم تقبل كل المعلومات ومراجعتها والوقوف على مدى صحتها.

وقال بجيل إميليو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة آبل على هامش القمة العالمية للحكومات، لـ"دوت الخليج": إن "شركاتٍ مثل آبل وغوغل ستصمد سنوات طويلة لكنها ستتغير، سيكون عليها أن تتطور، وستظهر شركات جديدة ستقدم خدمات استثنائية في مجال التقنية".

وأضاف: "أنا أساعد حالياً في بناء أربع شركات ستعالج قضايا مهمة، إذا الشركات العملاقة ستبقى عملاقة لكن شركات جديدة ستقدم أفكارا ومفاهيم جديدة ويتم بناؤها الآن".