القاهرة الإخبارية.. الصحة العقلية للبريطانيين «الأسوأ» بسبب أزمة المعيشة

جدة - نرمين السيد - سلطت قناة "القاهرة الإخبارية" الضوء على التقرير الذى نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية بشأن تناوله الصحة العقلية للشعب البريطانى وتوصيفه لها بأنها الأسوأ بسبب أزمة تكلفة المعيشة وعواقب وباء كورونا وعدم الاستقرار فى اقتصاد المملكة المتحدة.





وحذرت سامية الأطرش، عضوة حزب المحافظين البريطانى، فى حديثها لـ "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، من الوباء وأزمة تكلفة المعيشة وما يترتب عليها من عدم الاستقرار قد يدفع الأشخاص عرضة لخطر الانتحار.

وأوضحت عضوة حزب المحافظين، أنَّ الانهيار المالى دفع الكثير من الأشخاص إلى الانتحار وتسهم بشكل كبير فى الضعف الذى نمر به جميعًا خصوصًا أن القلق انتشر فى المجتمع بشكل مخيف ويهدد الصحة العقلية للمواطنين.