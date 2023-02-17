خبير عسكرى لـ«القاهرة الإخبارية»: روسيا تفتقد الأسلحة الدقيقة بقوة

جدة - نرمين السيد - قال ريتشارد وايتز، خبير عسكرى واستراتيجى، إن الحرب الروسية الأوكرانية استهلكت الكثير من الصواريخ والذخائر الحربية التى فاقت قدرة الولايات المتحدة الأمريكية فى الإنتاج الحربى، ولهذا يحرص الناتو الآن على تقديم الدعم لأوكرانيا بجانب أمريكا.





وأكد ريتشارد وايتز، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد السوفيتى استهلك الكثير من ذخائرها فى حربه ضد الحوثيين باليمن ثم قامت روسيا الآن بالاتجاه أيضاً إلى أوكرانيا، لذا جميع أطراف الحرب يعانون بشكل مباشر من نقص فى المخزون العسكرى.

وأضاف فى حديثه، أن روسيا لديها ترسانة أسلحة هائلة توارثتها من الاتحاد السوفيتى، ولكن يعانون من النقص فى الأسلحة دقيقة المهام فقط، ولكن لديهم الكثير من الصواريخ والطائرات والأدوات العسكرية المختلفة، بينما خسرت أوكرانيا الكثير والكثير من ذخائرها الحربية.

وأشار إلى أن كلاً من روسيا وأوكرانيا غيروا من أنظمة التسليح التى استخدموها فى بداية الحرب، حيث أصبحت روسيا تستخدم الآن المشاة والأسلحة طويلة المدى بعدما كانت تستخدم الدبابات والطائرات الحربية.