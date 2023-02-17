القاهرة الإخبارية.. أولاف شولتس: أوروبا موحدة الآن أكثر من أى وقت مضى

وأضاف "شولتس"، خلال كلمته فى مؤتمر موينخ للأمن الذى عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ألمانيا تراجعت عن سياسة دامت لعقود وهى عدم تقديم أسلحة الحروب على الإطلاق، مشيرًا إلى أن بعض الألمان قلقون الآن بسبب مساعدة ودعم أوكرانيا بالأسلحة الألمانية، مؤكدًا أن هذا الدعم الألمانى سيقلل من الفترة الزمنية للحرب.
وأكد المستشار الألمانى، أن الرئيس الروسى بوتين لن يستطيع تحقيق توقعاته السياسية الحدودية والحرب ستنتهى بانسحابه فى النهاية، موضحًا أن الرئيس الأوكرانى زيلينسكى أكد أن الناتو والمجتمع الدولى بأكمله متحد مع أوكرانيا ضد الجرائم الإنسانية التى ارتكبتها روسيا فى أوكرانيا، كما أن الحرب لن تندلع بين الناتو وروسيا على الإطلاق، وبالرغم من ذلك سيكون هناك استمرار فى الدعم الأوروبى لأوكرانيا حتى تكون هناك عدالة وتوازن بين القوى الحربية.
وذكر "شولتس"، أنه يعتقد أن أوروبا ستؤدى أداء حسنًا للتخلص من تلك الأزمة سريعًا عن طريق مد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات، قائلًا: "لا يمكن أن يكون هناك سلام دون عدالة، ولأول مرة تشهد ألمانيا قوة نووية تشن حربًا توسيعية وعدوانًا فى أوروبا"، كما أن ألمانيا ستفعل كل ما بوسعها لتقديم الدعم اللوجيستى لأوكرانيا، كما أنها ستتولى تدريب الجيش الأوكرانى على الأسلحة الحديثة، موضحًا أن ألمانيا ملتزمة لأن تتحمل مسئوليتها لحماية الأمن الأوروبى وأمن الناتو.
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