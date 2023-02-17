القاهرة الإخبارية.. هجوم مسلح على مركز شرطة كراتشى فى باكستان

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "Geo Tv" الباكستانى، فإن مسلحين فتحوا النار على المكتب الرئيسى لشرطة مدينة كراتشى، وأن أعدادهم غير معروفة فى الوقت الحالى. وقال مسؤولو الشرطة إن مسلحين مشتبه بهم وأعدادهم غير معروفة فى الوقت الحالى أطلقوا عدة رصاصات على المركز الرئيسى المجاور لـ "مخفر سادار"، وقالوا إن ما لا يقل عن 8-10 إرهابيين داخل مكتب الشرطة، مع استمرار تبادل إطلاق النار على الرغم من مرور أكثر من نصف ساعة.

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