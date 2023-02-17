هيوسجن: أوكرانيا تحارب من أجل حرية أوروبا والعالم

جدة - نرمين السيد - قال كريستوف هيوسجن، رئيس مؤتمر ميونخ الدولى للأمن، إنَّ هذه المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التى نرى فيها فى أوروبا دولة تحرم من حق الوجود، ويشن عليها حرب متكاملة، وهناك نحو 14 مليون أوكرانى شردوا، و10 آلاف من الأطفال والنساء والرجال قتلوا وجرحوا وعذبوا واغتصبوا وخطفوا.





وأضاف "هيوسجن"، فى كلمته خلال انطلاق مؤتمر ميونخ للأمن فى دورته الـ 59، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أوكرانيا ليست بالمكان الوحيد الذى يعانى فيها الشعب، وهناك قائمة أخرى من الدول منها سوريا وإيران، وهذه حروب ضد الإنسانية، وسوف نكرث فى هذه الجلسة الافتتاحية والجلسة الأولى عن موضوع المحاسبة، وكيف نعزز عمل المحكمة الدولية وأن يكون لدينا محكمة خاصة لحالات الاعتداء مثل هذه. وأشار إلى أن الصراعات التى تحدث عنها تبين أن ميثاق الأمم المتحدة يتعرض لهجوم، وأن الإعلان الدولى لحقوق الإنسان أيضا تحت الهجوم، ونشهد فى أوكرانيا ليس مجرد معركة بين الشرق والغرب وليس بين الناتو وروسيا والاتحاد الأوروبى، لكنها معركة بين سيادة القانون وقانون الغاب. وتابع أن المجتمع الدولى سيستغل هذا المؤتمر لتنسيق الدعم للاستقلال والحرية والديمقراطية، ولكرامة أوكرانيا وعندما ندعم الأوكران فى حربهم من أجل حريتهم فنحن نعلم أنهم يحاربون من أجل حريتهم وحرية أوروبا وحرية العالم.

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