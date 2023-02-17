القاهرة الإخبارية.. ماكرون: روسيا المسؤولة عن أزمة الغذاء فى العالم

جدة - نرمين السيد - وصف الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إعلان الحرب التى شنتها روسيا ضد أوكرانيا بالكارثى، وأنه بعد مرور عام اتضح أنها ليست هى حرب الأوروبيين والأوروبيات، لكنها حرب مست العالم أجمع، موضحًا أن الاعتداء على أوكرانيا ليس له تبرير، وأنها حرب استعمارية جديدة بالسيطرة على أرض الجار وعدم احترام الشعب الأوكرانى.





وأضاف "ماكرون" خلال كلمته أمام مؤتمر ميونخ اليوم الجمعة، عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب الروسية كسرت جميع "التابوهات"، كخرق ميثاق الأمم المتحدة من عضو دائم فى مجلس الأمن، والقيام بالقتل والاغتصاب والتدمير فى البنية التحتية، فضلًا عن التهديد النووى، ولفت "ماكرون" لمشروع قانون لزيادة الميزانية العسكرية إلى 400 مليار يورو، مُشيرًا إلى أن أوروبا بحاجة لبرنامج دفاعى مُشترك.

وتابع: "إذا نظرنا إلى ما حدث سنجد أن جميع الكوارث التى وقعت فى العالم حدثت نتيجة التدخل الروسى فى أوكرانيا، وهى من تتحمل جميع تلك الكوارث كاملةً كأزمة الغذاء والمواد الخام".

ونوه بأن العالم أظهر وحدة قوية فى وجه الاعتداء الروسى على أوكرانيا، وأنه يجب على الجميع تكثيف الجهود لدعم أوكرانيا، وأنه يجب ضمان عدم انتصار روسيا فى حربها ضد أوكرانيا".

ودعا ماكرون جميع الشركاء لعدم التفكير بأن الأزمة نتيجة الحرب بين موسكو وكييف هى أوروبية فقط، بل يجب النظر أن هناك مبادئ مهمة للغاية إذا أرادوا أن يكون هناك نظام عالمى محترم، وأعلن الرئيس الفرنسى دعم بلاده لدولة مولدوفا جارة أوكرانيا فى مواجهة الضغوط الروسية، كما ذكر أنه يجب على أوروبا إعادة التفكير فى عقيدتها الأمنية، فضلًا عن ضرورة تعزيز قوة الردع النووى فى أوروبا.

وأكد أن فرنسا تساعد فى تقوية دفاعات الجناح الشرقى للناتو، وأن ساعة الحوار مع روسيا لم تحن بسبب تمسك "بوتين" بخيار الحرب، لافتًا إلى أن توظيف موسكو لمجموعة فاجنر دليل على فشلها فى أوكرانيا، فضلًا عن فشلها فى إضفاء الشرعية فى حربها على أوكرانيا، وأن المقاومة فى أوكرانيا أفشلت العدوان الروسى.