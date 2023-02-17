العالم اليوم - ارتفاع واردات الهند من النفط الروسي إلى مستوى قياسي في يناير

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 06:22 مساءً - ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي إلى مستوى قياسي بلغ 1.4 مليون برميل يوميا في شهر يناير، بزيادة نسبتها 9.2 بالمئة عن شهر ديسمبر، وذلك مع استمرار موسكو في صدارة البائعين على أساس شهري للنفط إلى نيودلهي يليها العراق والسعودية.

وأظهرت بيانات من مصادر تجارية أن النفط الروسي شكل الشهر الماضي نحو 27 بالمئة من خمسة ملايين برميل يوميا من الخام استوردتها الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.

وعادة ما ترتفع واردات الهند من النفط في ديسمبر ويناير، حيث تتجنب المصافي التي تديرها الدولة عمليات الإغلاق للصيانة في الربع الأول للوفاء بأهداف الإنتاج السنوية التي حددتها الحكومة.

وأصبحت مصافي التكرير في الهند، التي نادرا ما كانت تشتري النفط الروسي بسبب زيادة تكلفة الخدمات اللوجستية، عميلا رئيسيا للنفط الروسي، منتهزة فرصة انخفاض سعره بعد أن ابتعدت عنه الدول الغربية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

وأصبحت كندا خامس أكبر مورد للنفط للهند في يناير بعد الإمارات وفقا للبيانات.

وارتفعت واردات الهند من النفط العراقي في يناير لأعلى مستوى في سبعة أشهر مسجلة 983 ألف برميل يوميا بزيادة 11 بالمئة عن ديسمبر.

وأظهرت البيانات أيضا أن العراق استمر خلال أول عشرة أشهر من السنة المالية، من أبريل وحتى يناير، في تصدر قائمة أكبر موردي النفط للهند وجاءت روسيا في تلك الفترة في المركز الثاني بدلا من السعودية التي أصبحت في المركز الثالث.