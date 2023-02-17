العالم اليوم - الزمالك "الباهت" إفريقيا يواصل تعثره

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 06:22 مساءً - واصل الزمالك المصري تعثره في البطولات الإفريقية، واكتفى بالتعادل السلبي أمام خصمه المريخ السوداني، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، الجمعة.

وظهر الزمالك بشكل "باهت" خلال مباراته أمام المريخ، وعقد موقفه في المجموعة الرابعة من دور المجموعات في البطولة.

وكان الزمالك قد تعرض لهزيمة في افتتاح مبارياته بالمجموعة، أمام شباب بلوزداد الجزائري، وتنتظره الآن مواجهتين صعبتين جدا أمام الترجي التونسي.

وحقق الزمالك انتصارين فقط، في 11 مباراة خاضها في عام 2023 حتى الآن، حيث يعيش أزمة كروية امتدت لجميع البطولات التي يشارك بها الفريق.