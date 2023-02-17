العالم اليوم - الرئيس الأوكراني: نحن بحاجة لطائرات مقاتلة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 06:22 مساءً - في كلمته أمام افتتاح أعمال المؤتمر، طالب الرئيسُ الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتسريع تسليم الأسلحة المتطورة لبلاده للتصدي للقوات الروسية. وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا بحاجة لطائراتٍ مقاتلة لمواجهة موسكو وحلفائها.

وقال زيلينسكي: يمكن أن نحقق الانتصار على القوات الروسية بفضل الدعم المستمر لنا.

نحن بحاجة لتسريع تسليم الأسلحة المتطورة لنا للتصدي للقوات الروسية.

نحن بحاجة لطائرات مقاتلة.

روسيا تحاول الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.

روسيا تواصل تهريب نفطها إلى الخارج وبيعه. الوقت حان لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

المسيرات الإيرانية موجودة في سماء أوكرانيا وكانت نتائج وجودها كارثية.

الأمر لا يتعلق بأوكرانيا فقط، الكرملين ممكن أن يكسر أمن الجميع، ولا أحد يريد أن تجرب منطقة الشرق الأوسط المرارة.

معظم الأوروبيون يدعمون انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، ليس هناك بديل لوحدتنا.

الحرية لا يمكن المساومة عليها، وسننتصر على بوتين وكل من هم متله في العالم.

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