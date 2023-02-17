جدة - نرمين السيد - وقال هيوجسن، خلال كلمته بانطلاق مؤتمر ميونخ للأمن فى دورته الـ59، اليوم الجمعة، إن مؤتمر ميونخ يركز على تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا، مضيفًا أن مناقشات الغد ستتناول قضايا دول الجنوب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مؤتمر ميونخ يدعو المجتمع الدولى لتنسيق دعم أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.