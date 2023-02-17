القاهرة الإخبارية.. ماكرون: نواصل جهودنا لدعم أوكرانيا الفترة الحالية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "ماكرون" فى كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، الجمعة، أنَّ ساعة الحوار مع روسيا لم تحن بسبب تمسك بوتين بالحرب، وأوروبا بحاجة لبرنامج دفاعى مشترك، مؤكدًا على ضرورة تعزيز قوة الردع النووى فى أوروبا، وطالب الاتحاد الأوروبى بإعادة التفكير فى عقيدتها الأمنية.
إلى ذلك، ذكر الرئيس الفرنسى أنَّ العالم أظهر وحدة قوية فى وجه الاعتداء الروسى على أوكرانيا، ومشروع قانون لزيادة ميزانيتنا العسكرية إلى 400 مليار يورو، وشدد على ضرورة توفير آلية لمنع ظاهرة العنف فى أوروبا كما نسعى من أجل تحقيق أهداف مشتركة مع الناتو.
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