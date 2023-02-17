القاهرة الإخبارية.. زيلينسكى بمؤتمر برلين: أثق فى النصر على القوات الروسية

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الجمعة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أكد فيها قدرة أوكرانيا فى تحقيق الانتصار على القوات الروسية بفضل الدعم المستمر لها، لافتًا إلى أن روسيا تحاول الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.





كما طالب زيلينسكى بتسريع تسليم الأسلحة المتطورة لأوكرانيا للتصدى للقوات الروسية فى الحرب معها، كما اتهم روسيا بأنها تواصل تهريب نفطها إلى الخارج وبيعه. وطالب "زيلينسكى" القادة الأوروبيين، قائلًا: " إنه حان وقت انضمام زيلينسكى إلى الاتحاد الأوروبى، داعيًا إلى تسريع جهود دعم أوكرانيا، والتى تشهد حربًا روسية منذ حوالى عام". كما قال زيلينسكى فى مداخلة عبر الفيديو أمام مؤتمر ميونخ للأمن، فى ألمانيا: "نحتاج إلى السرعة.. سرعة فى إبرام اتفاقاتنا.. سرعة فى الإمدادات لتعزيز معركتنا.. سرعة فى القرارات للحد من القدرة الروسية.. لا بديل عن السرعة لأن عليها تعتمد الحياة".

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