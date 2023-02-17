الصين تعلن تحقيق انتصار ساحق على كورونا
أعلنت الصين تحقيقها انتصاراً ساحقاً على فيروس كوفيد-19 بعد إعطاء أكثر من 200 مليون شخص العلاج اللازم ضد الفيروس.
وذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن ما يقرب من 800 ألف حالة خطيرة تلقت العلاج المناسب، لكن المسؤولين حذروا من أنه بينما يستمر الوضع الوبائي في التحسن بالصين، لا يزال فيروس كورونا ينتشر على مستوى العالم ويواصل التحور.
وكانت الصين قد تخلت في ديسمبر عن سياساتها الصارمة في مكافحة الفيروس التي استمرت نحو ثلاث سنوات في أعقاب احتجاجات غير مسبوقة على القيود الصارمة، وأدى هذا التحول إلى إطلاق العنان لانتشار كوفيد-19 بين المواطنين الذين كانوا محميين إلى حد بعيد من المرض منذ ظهوره في مدينة ووهان في أواخر عام 2019م.
وتكهنت دول عدة ومنظمة الصحة العالمية بأن الصين ظلت تعلن لشهور عن وفيات أقل من الأعداد الحقيقية.
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