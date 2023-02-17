القاهرة الإخبارية: أنباء عن وصول مسؤول كبير بالبنتاجون إلى تايوان

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك أنباء عن أن كبير مسؤولى الشأن الصينى فى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، نائب مساعد وزير الدفاع مايكل تشيس، وصل إلى تايوان فى زيارة قد ترفع من حدة التوتر بين بكين وواشنطن.





ويدور جدال بين الصين والولايات المتحدة بشأن إسقاط الجيش الأمريكى لما قال إنه منطاد تجسس صينى قبالة سواحل ساوث كارولينا هذا الشهر، وتقول الصين إن المنطاد كان لأغراض متعلقة بمراقبة الطقس. وطالبت الصين، التى تعتبر تايوان أرضًا تابعة لها، مرارًا بألا يقدم مسؤولون أجانب على زيارة الجزيرة التى يحكمها نظام ديمقراطى، وفى بكين، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وين بين أن الحكومة تعارض بشدة الاتصالات الرسمية والعلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة، شأنها شأن معظم الدول، لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، فإنها أهم مورد للأسلحة للجزيرة

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