زيلينسكى: نريد طائرات مقاتلة.. والكرملين دمر أوروبا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إنه يجب ألا يكون هناك قيود على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، مع إمداد بلاده بالأسلحة فى أسرع وقت ممكن، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأضاف الرئيس الأوكرانى فى كلمة ألقاها أمام مؤتمر ميونخ للأمن، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إنهم يحتاجون لاتخاذ قرارات سريعة للحد من إمكانات موسكو، مشددًا على أنه لا بديل عن تسريع تسليم الأسلحة لأوكرانيا، وأن تأخير تسليم الأسلحة لأوكرانيا خطأ كبير. وتابع زيلينسكى: "نحن بحاجة لطائرات مقاتلة"، مؤكدًا أن أوكرانيا ستتصدى للحرب الروسية الشاملة عليها. كما أشار زيلينسكى إلى أن معظم الأوروبيين يرحبون بدخول أوكرانيا للاتحاد الأوروبى، قائلاً إن الكرملين جلب الدمار إلى أوروبا، وأن روسيا تلتف على العقوبات من خلال شبكات التهريب.

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