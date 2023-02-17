العالم اليوم - شذى حسون تكشف كواليس أغنيتها الأخيرة ورأيها ببرامج الغناء

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 04:20 مساءً - تعيش المطربة العراقية، شذى حسون، حالة من النشاط الفنّي بعد طرحها، مؤخراً، لفيديو كليب ديو غنائي حمل عنوان "مون أمور"، والذي جمعها بالفنان الجزائري فضيل عبر "يوتيوب" محققاً ملايين المشاهدات.

وفي حديثها لموقع "دوت الخليج" كشفت المطربة العراقية كواليس أغنيتها الجديدة وجديدها في عالم الغناء، والتكريم الذي حظيت به في دبي، ورؤيتها لبرامج الغناء الجديدة، خاصّة وأنّها عُرفت من خلال برنامج ستار أكاديمي في عام 2011.

تحدثت حسون عن تحضيرات كليب الديو الغنائي "مون أمور"، موضّحة أنّها استمرت 3 سنوات، إذ تم تسجيل الأغنية ولكنّ لظروف جائحة كورونا تم تأجيل تنفيذ الفيديو كليب، مشيرة إلى أنّ الفيديو تم تصويره في بيروت، وخرج للنور أخيراً.

واستطردت: "الفكرة جاءت بالصدفة البحتة، بعد لقاء الفنان الجزائري فضيل في المرة الثانية بعد مرور أكثر من 10 سنوات على لقائنا الأوّل على مسرح ستار أكاديمي وغناء (ماي واي)، حيث جاءت الصدفة وجمعت بيننا مرة أخرى".

وتشدد المطربة العراقية على "إيمانها بنجاح الأغنية منذ التصوير الأوّل لها"، وتعلل ذلك بأنّ الأغنية "مزيجاً جديداً بين الأغنية المغربية بمفرداتها وحداثة أغاني الراي التي تميز بها فضيل مع الأسلوب الشبابي الذي كان الغالب على أجواء الفيديو الكليب".

لحظات تكريم

وتؤكد حسون على حرصها الدائم في أي أغنية أو عمل تقدّمه "أن يكون ذو هدفٍ ومفهوم لدى المتلقي من ناحية الكلمات والأداء".

وحصلت المطربة العراقية، مؤخراً، على شهادة تكريم في النسخة العاشرة من مهرجان "كاييل" تحت عنوان "المدينة المستدامة لعام أقل تلوثا" في دبي.

واعتبرت حسون أنّ لحظة تكريمها في المهرجان "رائعة ومؤثرة"، مشيرة إلى أنّ "تكريم الفنان ما هو إلا شهادة نجاح وتقدير وثناء له على ما قدمه من أعمال فنية رائعة، خاصّة وأنّ التكريم صادف إطلاق فيديو كليب أغنيتها الجديدة مع الفنان فضيل.

المنافسة وبرامج الغناء

وأسهبت شذى بالقول أنّ "المنافسة بالنسبة للإنسان الناجح هي منافسة مستمرة مع نفسه فقط لتشجيعها على السعي لتقديم واختيار الأفضل"، لذلك توضّح أنّها "دائماً ما تسعى لتقديم الأفضل لجمهورها في كل مكان".

وقالت حسون إنّ "برامج اكتشاف المواهب في الغناء برامج هامّة وجيّدة، حيث إنها تفسح المجال لشريحة كبيرة من الشباب لتقديم موهبته أمام أساتذة كبار ليبدأ بعدها منافسته مع باقي الموهوبين ضمن هذا البرنامج".

وترى أنّ "هذه البرامج هي أول خطوة يصعدها الموهوب في عالم الشهرة"، خاصّة وأنها عايشت الأمر ذاته من قبل في برنامج ستار أكاديمي، وكانت عضواً في لجنة تحكيم البرنامج، معتبرة أنّ "هذه البرامج لها تأثير كبير، ليس على المشتركين فيها فحسب إنما على المتابعين لها".