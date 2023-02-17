العالم اليوم - شولتز: نحاول ضمان عدم اندلاع حرب بين "الناتو" وروسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 04:20 مساءً - أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، يوم الجمعة، العمل على خلق توازن بين دعم أوكرانيا عسكريا، وعدم اندلاع حرب مع روسيا.

وقال شولتز في كلمة بمؤتمر ميونخ للأمن: "سنواصل دعم أوكرانيا بشكل شامل ومهما حدث، وعلينا الاستعداد لحرب طويلة في أوكرانيا". وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة المستشار الألماني: بوتين أدرك أنه لن يحقق طموحاته التوسعية، وستنتهي الحرب بانسحاب القوات الروسية.

لن ينجح بوتين، وأوكرانيا ستنتصر، والاتحاد الأوروبي أكثر وحدة و"الناتو" يتوسع.

نعمل على خلق توازن بين دعم أوكرانيا عسكريا وعدم انخراط "الناتو" في الصراع.

يجب بناء القدرات الأوروبية المشتركة لتنمية قدراتنا الدفاعية.

نحن بحاجة لوجود صناعات حربية فعالة في أوروبا وألمانيا.

نحتاج لأشكال جديدة من التضامن الدولي لإرساء عالم يحكمه القانون.

على الصين الالتزام بالدفاع عن النظام الدولي.

نعمل على دعم الجيش الألماني وتخصيص 100 مليار يورو لتحديثه.

أدعو الحلفاء القادرين على إرسال دبابات لأوكرانيا إلى "فعل ذلك الآن".

نزيد في الوقت الحالي من إنتاج الأسلحة والذخائر لتوفير الإمدادات لأوكرانيا.

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