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العالم اليوم - شولتز: نحاول ضمان عدم اندلاع حرب بين "الناتو" وروسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 04:20 مساءً - أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، يوم الجمعة، العمل على خلق توازن بين دعم أوكرانيا عسكريا، وعدم اندلاع حرب مع روسيا.

وقال شولتز في كلمة بمؤتمر ميونخ للأمن: "سنواصل دعم أوكرانيا بشكل شامل ومهما حدث، وعلينا الاستعداد لحرب طويلة في أوكرانيا".

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة المستشار الألماني:

  • بوتين أدرك أنه لن يحقق طموحاته التوسعية، وستنتهي الحرب بانسحاب القوات الروسية.
  • لن ينجح بوتين، وأوكرانيا ستنتصر، والاتحاد الأوروبي أكثر وحدة و"الناتو" يتوسع.
  • نعمل على خلق توازن بين دعم أوكرانيا عسكريا وعدم انخراط "الناتو" في الصراع.
  • يجب بناء القدرات الأوروبية المشتركة لتنمية قدراتنا الدفاعية.
  • نحن بحاجة لوجود صناعات حربية فعالة في أوروبا وألمانيا.
  • نحتاج لأشكال جديدة من التضامن الدولي لإرساء عالم يحكمه القانون.
  • على الصين الالتزام بالدفاع عن النظام الدولي.
  • نعمل على دعم الجيش الألماني وتخصيص 100 مليار يورو لتحديثه.
  • أدعو الحلفاء القادرين على إرسال دبابات لأوكرانيا إلى "فعل ذلك الآن".
  • نزيد في الوقت الحالي من إنتاج الأسلحة والذخائر لتوفير الإمدادات لأوكرانيا.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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