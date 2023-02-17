ميقاتى يترأس اجتماعا لمجلس الأمن المركزى لبحث الأوضاع فى البلاد

جدة - نرمين السيد - ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، اجتماعًا لمجلس الأمن المركزى فى السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية لبحث الأوضاع فى البلاد، وذلك بحضور وزير الداخلية والبلديات القاضى بسام مولوى، وقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلى اللواء عماد عثمان، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طونى صليبا.





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