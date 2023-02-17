الأزمة الاقتصادية تعصف بأوروبا (فيديوجراف)

ووصل التضخم فى ألمانيا إلى 10.9% حتى شهر سبتمبر الماضى، فهرب المستثمرون من السندات الحكومية بسبب التضخم، وارتفعت الفائدة على السندات الألمانية من 0.4% إلى 2.3%، كما زاد العبء على ميزانية ألمانيا بمقدار 3 أضعاف خلال 2022.
وانخفضت قيمة اليورو مقابل الدولار 15% منذ بداية 2022، فى حين تعجز ميزانيات بلدان جنوب أوروبا عن مواجهة الديون، كما شكلت أزمة الطاقة وارتفاع أسعارها عبئًا خطيرًا على دول أوروبا، وقد يضطر المركزى الأوروبى لطباعة تريليونات اليورو غير المغطاة، بسبب الظروف الاقتصادية القاسية.
ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة ليصل إلى 2.25%، بينما يستمر ارتفاع التضخم فى بريطانيا، والذى بلغ قدره 9.9% منذ أغسطس الماضى، حيث انخفض الجنيه الاسترلينى 18% أمام الدولار خلال 2022.
وارتفع التضخم فى فرنسا بواقع 6.7% خلال 2022، وارتفعت أسعار الطاقة والسلع المنزلية 13.2% و16.3% خلال عام 2022 وحده، وشكلت أزمة الطاقة وارتفاع أسعارها عبئًا خطيرًا على دول أوروبا، ما سيضطر المركزى الأوروبى لطباعة تريليونات اليورو غير المغطاة، وبالتالى زيادة أكبر فى مستويات التضخم.
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