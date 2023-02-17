مركز أبحاث: الصين تسبق أوروبا كأكبر مستورد لموارد الطاقة الروسية

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف "سى آر إيه آه" عن تفوق الصين على الاتحاد الأوروبى للمرة الأولى كأكبر مستورد لموارد الطاقة الروسية "النفط ومنتجاته والغاز الطبيعى والفحم والغاز الطبيعى المسال" من حيث القيمة المالية.





وأفاد المركز "ومقره فنلندا" ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم "الجمعة" ـ بأن "الهند وتركيا وكوريا الجنوبية جاءت ضمن المراكز الأربعة الأولى من كبار المستوردين لموارد الطاقة الروسية، بالإضافة إلى الصين".

يأتى هذا التقرير فى الوقت الذى أفاد فيه متخصصون فى شؤون الطاقة بأن الصين تجاوزت أوروبا بمليون طن كأكبر مستورد لموارد الطاقة الروسية فى نهاية سبتمبر 2022.

ويعد مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف من إحدى المنظمات البحثية التى لها أفرع فى عديد من دول العالم، وتهدف إلى كشف الاتجاهات والأسباب والآثار الصحية والحلول لتلوث الهواء.