مركز أبحاث: الصين تسبق أوروبا كأكبر مستورد لموارد الطاقة الروسية

وأفاد المركز "ومقره فنلندا" ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم "الجمعة" ـ بأن "الهند وتركيا وكوريا الجنوبية جاءت ضمن المراكز الأربعة الأولى من كبار المستوردين لموارد الطاقة الروسية، بالإضافة إلى الصين".
يأتى هذا التقرير فى الوقت الذى أفاد فيه متخصصون فى شؤون الطاقة بأن الصين تجاوزت أوروبا بمليون طن كأكبر مستورد لموارد الطاقة الروسية فى نهاية سبتمبر 2022.
ويعد مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف من إحدى المنظمات البحثية التى لها أفرع فى عديد من دول العالم، وتهدف إلى كشف الاتجاهات والأسباب والآثار الصحية والحلول لتلوث الهواء.
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