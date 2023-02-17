بيلاروسيا تعلن وصول 8 آلاف و15مواطنا أوكرانيا منذ مطلع العام

جدة - نرمين السيد - وذكرت اللجنة وفقا لوكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، أن 5 آلاف و927 جاءوا إلى بيلاروسيا عبر بولندا و1555 عبر ليتوانيا و 533 عبر لاتفيا.

وأضافت لجنة الحدود البيلاروسية أن إجمالى المواطنيبن الأوكرانيين الذين وصلوا بيلاروسيا بلغوا 82 ألف و719 مواطنا منذ 24 فبراير 2022، موضحة أن 15 ألفا و891 وصلوا مباشرة من أراضى أوكرانيا و 52 ألف و432 شخصا عبر بولندا و11 ألفا و705 وصلوا عبر ليتوانيا و2692 وصلوا عبر لاتفيا.

وكان قد وافق الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، على قرارات حماية حدود بيلاروسيا لعام 2023 فى يناير الماضى، لتركز الجهود الرئيسية فى حماية الحدود هذا العام ستركز على الاتجاه الأوكرانى، وكذلك فى المناطق التى قد تظهر فيها تحديات وتهديدات خارجية جديدة لأمن الحدود.

وأكد لوكاشينكو أن الأهداف الرئيسية هى تحسين الجاهزية القتالية للخدمة الحدودية من خلال تحسين التدريب القتالى وإمداد الوحدات، وتطوير قدرة خدمة الحدود لتحديد التهديدات الخارجية لأمن الحدود وتحسين البنية التحتية الحدودية.