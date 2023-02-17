الخارجية الروسية تستدعى سفيرى هولندا وإيطاليا لدى موسكو

جدة - نرمين السيد - وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم جمعة، أن الناتو متورط إلى أقصى حد فى النزاع بأوكرانيا.

وقالت زاخاروفا فى إفادة صحفية: "تحاول دول الناتو، بمظهر البريئة، إثبات أنها ليست طرفاً فى النزاع (بأوكرانيا).. تورط (دول الناتو) فى أقصى حدوده، ونشاط (هذه الدول) استفزازى لسنوات عديدة، والآن بالقيادة المباشرة لنظام كييف".