الخارجية الروسية تستدعى سفيرى هولندا وإيطاليا لدى موسكو

جدة - نرمين السيد - وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم جمعة، أن الناتو متورط إلى أقصى حد فى النزاع بأوكرانيا.
وقالت زاخاروفا فى إفادة صحفية: "تحاول دول الناتو، بمظهر البريئة، إثبات أنها ليست طرفاً فى النزاع (بأوكرانيا).. تورط (دول الناتو) فى أقصى حدوده، ونشاط (هذه الدول) استفزازى لسنوات عديدة، والآن بالقيادة المباشرة لنظام كييف".
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