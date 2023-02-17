رئيس بولندا: سأطلب من بايدن إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى البلاد

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس البولندى أندجى دودا، إنه سيطلب من نظيره الأمريكى جو بايدن، إرسال المزيد من الجنود الأمريكيين والمعدات العسكرية إلى بولندا، وذلك خلال زيارة بايدن لوارسو الأسبوع المقبل.





وأضاف دودا - فى تصريحات نقلها راديو "بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - أنه إذا أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى فى حلف شمال الأطلسى "ناتو" المزيد من الأسلحة إلى بولندا، فإن ذلك سيكون ضمانًا أمنيًا إضافيًا لبلاده، وسيسمح بتحرك أسرع للقوات فى حال وجود تهديد، قائلا "لدينا بالفعل قواعد عسكرية ومعدات، لكن من وجهة نظرى يجب أن يكون هناك المزيد منها، وسأحث الرئيس جو بايدن على اتخاذ مثل هذه الإجراءات".

وأشار دودا إلى أنه سيقوم بإثارة مسألة الوجود العسكرى الأمريكى ليس فقط خلال قمة بوخارست تسعة التى تجمع دول الجناح الشرقى لحلف الناتو والتى ستنعقد فى وارسو بحضور بايدن، ولكن أيضا خلال زيارة الرئيس الأمريكى للقصر الرئاسى.. موضحا أن الخطاب الذى سيلقيه بايدن فى وارسو سيكون موجها للعالم، كما سيكون له أهمية رمزية كبيرة لبناء نظامنا الأمنى.

وقال دودا إن "اليوم يوجد لدينا 10 آلاف جندى أمريكى والكثير من المعدات الأمريكية فى بولندا، إلا أننى أرغب فى أن يكون هناك المزيد من المعدات وأود أن يتم تخزينها فى بولندا، وسأناقش هذا الأمر بالتأكيد من الرئيس بايدن. كما أود فى تخزين معدات الناتو فى بولندا".

وأدلى الرئيس البولندى هذه التصريحات أثناء تواجده فى العاصمة البريطانية "لندن" حيث اجتمع مع رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، أمس الخميس، كما من المقرر أن يستضيفه الملك تشارلز الثالث فى وقت لاحق اليوم.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكى بزيارة إلى بولندا الأسبوع المقبل تستغرق ثلاثة أيام يلتقى خلالها بنظيره البولندى وإلقاء خطاب فى حديقة القلعة الملكية فى وارسو.