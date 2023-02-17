العراق والولايات المتحدة يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم الجمعة، مع السيناتور الأمريكى كريس فان هولين، علاقات التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل توطيدها فى مجالات عدة.





وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن اللقاء المنعقد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، تناول أيضا جهود العراق المتواصلة فى مكافحة الإرهاب والتطرّف، وتأكيد دعم الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة الحالية، والمسار الذى تنتهجه فى تنفيذ برنامجها الحكومى.

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