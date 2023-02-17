العالم اليوم - بالتفاصيل.. ما مصير الدوري التركي بعد الزلزال؟

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 03:22 مساءً - مأساة الزلزال طغت على كل شيء في تركيا، حتى كرة القدم، التي توقفت تماما في البلاد، رغم اشتعال المنافسة في الدوري التركي.

مصير الدوري التركي الدوري التركي السوبر توقف تماما بسبب مأساة الزلزال، لكن تقرر إعادة المنافسات ابتداء من 3 مارس المقبل، بعد 25 يوما من التوقف.

الزلزال سيؤدي إلى تأجيل نهاية الدوري التركي إلى يونيو المقبل. أندية منسحبة قرر ناديا غازي عنتاب وهاتاي سبور، الانسحاب من دوري هذا الموسم، بسبب تضرر مدنهما بالزلزال.

اعتبر الاتحاد التركي جميع مبارياتهما المتبقية منتهية بانتصار الفريق الخصم 3-0.

سيعود الناديان للدوري السوبر الموسم المقبل، دون اعتبارهما هابطين. أندية تركيا في أوروبا ستستمر أندية تركيا الأربعة المشاركة في البطولات الأوروبية، المشاركة بشكل طبيعي في البطولات واللعب على أرضها.

الأندية هي فنربخشه في يوروبا ليغ، وأندية إسطنبول بشاك شهير وسيفا سبور وطرابزون سبور في بطولة كونفرنس ليغ.

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