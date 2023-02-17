الاردن : مجلس النواب يقر مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 17 فبراير 2023 03:09 مساءً - دوت الخليج :- أقر مجلس النواب، الأربعاء، بالأغلبية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، بعد الاستماع للرد الحكومي على مناقشات مجلس النواب حول مشروع القانون والتي بدأت الاثنين الماضي.
وسيتحول مشروع القانون إلى مجلس الأعيان تمهيدا للموافقة عليه قبل أن يصادق عليه بإرادة ملكية وينشر في الجريدة الرسمية.
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