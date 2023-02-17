الاحتلال الإسرائيلى يهاجم الصيادين ورعاة الأغنام فى قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وأطلق جنود الاحتلال المتمركزون فى الزوارق الحربية نيران أسلحتهم الرشاشة وقنابل الغاز تجاه مراكب الصيادين العاملة فى بحر منطقتى الواحة والسودانية وبلدة بيت لاهيا شمالا، دون التبليغ عن إصابات. وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال المتمركزين شرق مخيمى المغازى والبريج وسط القطاع أطلقوا النار والغاز تجاه رعاة الأغنام وأجبروهم على مغادرة منطقة الرعى. يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومى الصيادين العاملين فى بحر قطاع غزة، وكذلك المزارعين ورعاة الأغنام شمال وشرق القطاع، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

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