مجلس الأمن الدولى يناقش فشل اتفاقيات مينسك

جدة - نرمين السيد - وقالت المصادر لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إن الاجتماع سيعقد اليوم، وسيتم عقد الاجتماع بناء على طلب روسيا.
وفى وقت سابق، قال الرئيس الأوكرانى السابق بيتر بوروشنكو، إن اتفاقيات مينسك الموقعة فى عام 2015، جعلت من الممكن إصلاح القوات المسلحة الأوكرانية وتشكيل تحالف دولى ضد روسيا.
وقالت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، فى تصريحات صحفية، فى شهر ديسمبر الماضى، إن اتفاقيات مينسك كانت محاولة لمنح أوكرانيا الوقت لتصبح أقوى، وبحسب قولها "كان من الواضح للجميع أن النزاع تجمد ولم يتم حل المشكلة، لكن هذا ما منح أوكرانيا وقتا لا يقدر بثمن".
وكان من المفترض أن تكون اتفاقيات مينسك أساس التسوية فى دونباس، وتم التوقيع عليها فى فبراير 2015، ومع ذلك، قامت أوكرانيا بتأخير عملية السلام لسنوات ورفضت تنفيذها، وأعلنت لاحقا أن الجزء السياسى من الحزمة غير مقبول، فضلا عن رفضها القاطع للحوار المباشر مع دونباس، بحسب وكالة "تاس".
وفى سياق متصل، كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قناتها عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم، أن وزير الخارجية الروسى هو الذى بادر بربط اتفاقيات مينسك فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالتالى فإن التصريحات بشأن عدم رغبة روسيا المحسومة فى تنفيذها هى هراء.
وأضافت زاخاروفا "كل الكلام حول ما إذا كانت روسيا قد خططت لتنفيذ اتفاقات مينسك أم لا هو كلام خاطئ، مع الأخذ فى الاعتبار حقيقة أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف هو الذى بادر شخصيا إلى صياغة قرار لمجلس الأمن الدولى، مما يجعل تنفيذه أمرا إلزاميا".
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