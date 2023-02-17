العالم اليوم - الجابر يبحث مع تشارلز الثالث سبل تعزيز التعاون المناخي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 02:18 مساءً - التقى سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "كوب – 28"، عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث، حيث ناقشا سبل تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف "كوب – 28" وإحداث نقلة نوعية في العمل المناخي.

وذكر حساب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة على موقع "تويتر": "يتطلع فريق "كوب - 28" للعمل عن قرب لإيجاد حلول عملية لتحديات المناخ والطبيعة، مع التركيز على اتخاذ إجراءات ملموسة وفعّالة للحفاظ على هدف عدم تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ودعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ".

وأكد الجابر، الخميس، أن الأولوية القصوى بالنسبة له هي الإبقاء على هدف خفض الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية قائما، في حين يبدو العالم متعثرا إزاء هذا الرهان.

وقالت وكالة "رويترز"، إن الجابر شدد على الحاجة إلى تضافر الجهود لمكافحة تغير المناخ.

وأشار إلى عدم وجود نية على الإطلاق للمحيد عن هدف حد الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة، واصفا الأمر بالأولوية الكبرى التي ستكون حاضرة في كل الجهود.

وسيجري مؤتمر "COP28" في الإمارات بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر من العام الجاري، وسيكون الحدث بمثابة أول تقييم لما جرى إحرازه من تقدم منذ اتفاق توقيع المناخ في باريس سنة 2015 لمكافحة الاحتباس الحراري.