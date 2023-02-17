العالم اليوم - زلزال بقوة 6.4 يضرب إقليم مالوكو الإندونيسية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 02:18 مساءً - أعلنت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، الجمعة، أن زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة وقع قبالة جزر تانيمبار الإندونيسية في إقليم مالوكو، واستبعدت احتمال حدوث موجات مد (تسونامي).
وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان على عمق 97 كيلومترا، في حين كان مركز الزلزال على بعد 543 كيلومترا جنوب شرقي أمبون عاصمة إقليم مالوكو.
ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو وفيات أو إصابات من جراء الزلزال.
وتقع إندونيسيا فوق ما يسمى "حزام النار في المحيط الهادي"، وهي منطقة نشطة زلزاليا جدا، حيث تلتقي صفائح مختلفة من قشرة الأرض وتسبب زلازل متكررة.
زلازل الأيام السابقة
- أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 6.1 درجات ضربت وسط الفلبين، ليل الأربعاء الخميس، دون وقوع أضرار أو ضحايا.
- تعرضت مدينة المرج شرقي ليبيا لهزة أرضية، الأربعاء، شعر بها مع معظم السكان، وتعد الهزة الرابعة التي تسجل خلال الأيام الماضية، ما زادت المخاوف بشأن الزلازل.
- ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر منطقة قريبة من العاصمة النيوزيلندية، الأربعاء، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
- ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات مناطق في رومانيا، الثلاثاء، بحسب المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، وشعر به سكان دول مجاورة مثل بلغاريا وصربيا.
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